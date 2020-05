El investigador del CSIC Antonio Figueras pide más "precaución y cuidado" en el proceso de desescalada. A su juicio, "parece que estamos frivolizando" y que se está transmitiendo la sensación de que todo va bien, cuando no es así. "No todo va bien, el virus sigue circulando, sigue habiendo brotes en zonas de España", advierte.

"Estamos en lo alto de la montaña, empezando a desescalar, eso es cuando se producen los traspiés, cuando la gente se pega la gran morrada", ha ilustrado el científico, que se ha referido a las imágenes de aglomeraciones en las playas de los últimos días. En su opinión, son una señal de que "la gente no es consciente de la gravedad de la enfermedad, de las secuelas, no es consciente de esos 30.000 fallecidos, del agotamiento del sistema de salud público", lamenta.

"La verdad -sostiene el experto- es que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo ahora mismo". "Cuidado", insiste Figueras, que insta a "no dulcificarles la gravedad" de la situación a los ciudadanos: "¿Cómo que no ha pasado nada? Ahora ya no se caen aviones, se estrellan autobuses", ha sentenciado, en alusión al balance diario de fallecimientos que sigue dejando el coronavirus.

"La mascarilla es necesaria"

Durante la entrevista en Al Rojo Vivo, el investigador asimismo ha advertido de que los resultados de los experimentos realizados con macacos no necesariamente son aplicables a los seres humanos y de que, en otros coronavirus, la inmunidad dura tan solo de uno a dos años "y decreciendo".

Finalmente, ha instado a la población a usar mascarilla. "La mascarilla es necesaria, incluso se puede usar una mascarilla casera", ha defendido, advirtiendo de que no se pueden llevar en el bolsillo, ya que este es un foco de suciedad. "Usad la mascarilla", ha pedido el especialista, que además recuerda que solo funciona si cubre las vías respiratorias y que no sirve de nada si se deja fuera la nariz.