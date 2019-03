Alberto Garzón: "Grecia y España necesitan ayuda, los recortes sólo son políticas envenenadas"

VE CLAVE LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha dicho que "Alemania debe entender que no se puede imponer la austeridad a economías de países com Grecia o España". Garzón ha justificado que "Alemania debe quitar las botas de encima de Grecia y España, si no, estará promoviendo la implosión de la Unión Europa y la inestabilidad política".