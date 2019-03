Aguirre: "Monedero habla de golpe de Estado en Grecia pero no del de Chávez"

VE "DEMENCIAL" QUE MONEDERO LLAME "TERRORISTAS" A LOS ACREEDORES

Esperanza Aguirre insiste en que Syriza y Pablo Iglesias son lo mismo, "aunque Syriza no quiere cambiar el régimen". Aguirre considera que la política que propone Alexis Tsipras no es sostenible ni aceptable para el resto de socios europeos. "En Syriza quieren seguir gastando y no ingresar". Sobre la valoración de Monedero del acuerdo con Grecia, Aguirre no entiende cómo puede llamar "terroristas" a los acreedores y tacha de "demencial" su afirmación. "Monedero habla de golpe de estado en Grecia pero no el de Chávez".