Aguirre: "Si fuera Rato, diría ya al juez que me encarcelara"

AGUIRRE, PARTIDARIA DE QUE EL JUICIO SEA RÁPIDO

Esperanza Aguirre ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que no ha mantenido recientemente ninguna reunión con Rodrigo Rato y ha añadido que si fuera él, para que le juzgaran "cuanto antes", le pedría al juez que le encarcelara. La popular ha destacado que "lo importante del caso no es la instrucción, sin el juicio, las declaraciones y las pruebas". Además, Aguirre ha diferenciado a Rodrigo Rato de Bárcenas, argumentando que el extesorero del PP "le dijo al juez que no tenía 22 millones de euros en Suiza, sino más de 140".