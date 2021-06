José Luis Ábalos cree que la columna de Oriol Junqueras publicada en laSexta, en la que admite que la vía unilateral no funcionó en Cataluña y se muestra a favor de los indultos, viene a "ser una reacción a la política de diálogo que defiende el Gobierno de España". Así se ha expresado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo, donde ha precisado que la convicción del Ejecutivo "se fundamenta en la necesidad de dotarnos de audacia política, de coraje, de valor para tomar una decisión de este tipo".

"Pedíamos también que en Cataluña hubiera voces que, aunque en su momento defendieron el independentismo a través de la vía unilateral, debían dirigirse a sus votantes con sinceridad y pragmatismo para plantearles la realidad", ha añadido Ábalos. ¿Qué realidad? Él mismo ha respondido: "Que los conflictos políticos tenemos que sustanciarlos por la vía política y debemos evitar trasvasar cualquier límite legal, por lo que en esta autocrítica que hace Junqueras queda claro que ese marco político tiene que estar dentro de la legalidad".

En este sentido, García Ferreras ha preguntado al titular de Transportes qué va a responder el Gobierno cuando se dé la mesa de diálogo con el Govern de la Generalitat y se plantee la vía escocesa -un referéndum pactado con el Estado-. "Nosotros no estamos por ese referéndum más que por conservar la integridad territorial de España, pero queremos abordar los problemas que tienen Cataluña y España, los que estos momentos tienen que sentar la prioridad: la salida de la pandemia, la reactivación económica y la recuperación de la convivencia y la concordia en Cataluña y con el resto de España".

Ábalos ha querido matizar que "a nadie se le exige que renuncie a su pensamiento, ni siquiera a su proyecto. Simplemente que lo defienda en el marco de la legalidad y pueda ser sustanciado por la vía del diálogo político". Así las cosas, considera que aunque ambos plantearán sus posiciones, deberán "buscar una solución dentro de la legalidad para mejorar la convivencia y poder solucionar los problemas de los catalanes, que son también lo de los españoles". Para ello, es importante "tener la confianza justa y necesaria si se quiere emprender una vía de diálogo".

"Tenemos que sentar unas bases de apuesta por la confianza. Al final, siempre se demuestra, pero previamente debe existir una inversión", ha señalado el ministro en Al Rojo Vivo, advirtiendo de que "igual que con cualquier otra fuerza política existen acuerdos y pueden o no cumplirse, al Gobierno no le queda otra alternativa que invertir en la confianza, pensando en ese nuevo tiempo que que se debe alumbrar entre todos". "Frente a esta alternativa, no tenemos ninguna otra", ha concluido Ábalos.

No sólo el ministro o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reaccionado a la tribuna publicada por Oriol Junqueras en laSexta. También líderes autonómicos socialistas han aplaudido la carta del dirigente de ERC. Es el caso de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, que ha calificado de "positiva" la carta de Junqueras, añadiendo que "no hay alternativa al diálogo". En una línea similar se ha expresado Guillermo Fernández-Vara, dirigente extremeño que señala que "la política no son sólo gestos, pero son muy necesarios", y advierte que "este es muy importante": "Hay que salirse al encuentro dentro de la Constitución".