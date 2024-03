Los datos del paro vuelven a bajar en febrero, convirtiéndose así en el mejor mes de febrero desde el año 2007. La Seguridad Social ganó una media de 103.621 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,5%), impulsada especialmente, por la hostelería y la educación, que sumaron entre ambas casi 60.000 nuevos cotizantes.

La ministra de Seguridad Social, Elma Sainz analiza y abala estos datos en una entrevista para Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras y asegura estar convencida de que este 2004 "se superarán los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social". Y también responde a las críticas del PP, principal líder de la oposición que acusa que estos datos del paro "están maquillados".

Tal como ha asegurado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP en su cuenta oficial de X, antes llamada Twitter, y que recoge el video, los datos son un "maquillaje: el paro efectivo es de 778.000 personas más que el registrado". E igualmente señala a la "precariedad" asegurando que que "8 de 10 contratos son fijos discontinuos, tiempo parcial o temporal".

Ante estas palabras, la ministra asegura y responde que "lo que no se puede hacer es maquillar que el PP vota en contra de la Reforma Laboral que está haciendo que cantidad y calidad estén de la mano. Eso no es maquillaje sino realidad, es la oposición de tierra quemada, caiga quien caiga que está haciendo el PP". Pero a pesar de esta oposición, que "a mi modo de ver no está a la altura de nuestro país, esto de rozar con los dedos los 21 millones de afiliados/as a la Seguridad Social es una buena y gran noticia", finaliza Sainz.