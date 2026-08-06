Elizabeth Duval critica la postura del PP y Vox en el reparto de menores: "Es perturbador colocarse un velo y no pensar en las vidas"

La escritora critica el debate político sobre el reparto de menores migrantes y acusa a PP y Vox de reducir a cifras vidas humanas. También cuestiona el giro de Junts hacia discursos más duros por la presión de la extrema derecha.

La escritora y analista Elizabeth Duval ha criticado el enfoque con el que PP y Vox abordan el reparto y la acogida de menores migrantes, al considerar que se está reduciendo una cuestión humana a un debate de cifras y gestión política.

"Cuando PP y Vox hablan sobre acoger o no, o sobre el reparto o no de menores, parece que lo enmarcan simplemente en una cuestión de gestión, como si esos menores fueran números, como si fueran simplemente cifras que cada comunidad puede encargarse de ellas o no", ha señalado.

Duval ha insistido en que detrás de cada dato hay una historia personal: "Cada una de esas cifras contiene una vida. Contiene una vida sometida a unas condiciones durísimas, unas condiciones que nadie querría ni siquiera imaginarse estar pasando por ellas".

A su juicio, lo más preocupante es que la competición política y electoral lleve a algunos partidos a "colocarse un velo por delante" y dejar de pensar en las personas afectadas. "Es realmente perturbador que por una competición electoral se esté dispuesto a no pensar en ninguna de esas vidas", ha afirmado.

La analista también ha cuestionado la posición de algunos gobiernos autonómicos vinculados a Vox, como el del vicepresidente de Extremadura, al que ha acusado de rechazar participar en las reuniones sectoriales y de negarse a acoger menores. Para Duval, esta postura no es solo una cuestión de falta de solidaridad entre comunidades, sino "una cuestión de inhumanidad".

Sobre Cataluña, Duval ha criticado el giro de Junts hacia posiciones más duras en materia migratoria y ha relacionado ese cambio con el ascenso de Aliança Catalana. "Han decidido que su competidor y con quien tienen que medir todo su discurso son los fascistas", ha afirmado.

Según Duval, el partido habría optado por imitar el discurso de la extrema derecha para competir electoralmente, algo que considera especialmente grave por la trayectoria histórica de Junts y de la antigua Convergència.

Además, ha extendido su crítica al PNV, después de que una consejera del partido haya adoptado también posiciones más restrictivas sobre inmigración. Duval ha advertido de que algunos partidos están incorporando estos discursos por estrategia política, aunque no exista una fuerza de extrema derecha nacionalista vasca que les esté disputando directamente el espacio electoral.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.