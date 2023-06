Alberto Núñez Feijóo indicó en 'El Hormiguero' que, si era elegido presidente, tenía pensado modificar la ley trans porque, a su parecer, "no respeta el sexo biológico y lo vulgariza", Además, cree que un adolescente "necesita un periodo de reflexión y el consentimiento de los padres".

Elizabeth Duval ha recordado que en el Parlamento gallego, la ley contó con 73 votos a favor. "Tuvo el beneplácito de toda la Cámara porque el PP de Galicia, con Feijóo al frente, la aprobaron", ha indicado. Por este motivo, ha reconocido que no entiende por qué ahora realiza esos comentarios sobre la vulgarización del sexo.

"O no sabe, o no quiere saber cuáles son las modificaciones que puede hacer una ley trans estatal", ha explicado. Un cambio de parecer que ha confesado que no sabe si es "incompetencia o es mentirle directamente a la gente generando miedo de manera artificial sobre algo con lo que él estaba a favor".