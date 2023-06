Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que modificará la Ley Trans y la Ley del Aborto en caso de llegar a la Moncloa. El líder del PP ha afirmado en una entrevista para El Hormiguero que y ha restado importancia a la retirada de banderas LGTBI de los ayuntamientos gobernados por PP y Vox afirmando que le gustan más "los derechos que las banderas".

"Los derechos del colectivo LGTBI son sagrados, tienen los derechos que les otorgan la legislación, aunque esta legislación no nos gusta", ha reconocido. Así, ha indicado que "sin duda", si el PP puede gobernar tras el 23J, va a modificar la Ley "del colectivo" y la Ley Trans. Los motivos, ha dicho, son que "no respeta el sexo biológico y lo vulgariza y que no respeta que un adolescente pueda adoptar unilateralmente la decisión de cambiar de sexo, que necesita un periodo de reflexión y el consentimiento de los padres".

Además, Feijóo ha defendido que las menores de 18 años precisen de consentimiento paterno para poder abortar. En este sentido, ha asegurado que lo que el PP propone es que "cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan predomina el criterio de la menor y tiene ese hijo, cuando quiere interrumpir el embarazo y no la dejan se plantea un conflicto que tiene que decidir un juzgado de familia en 48 horas".

"El juez, escuchando las particularidades del caso, las alegaciones de los padres y de la menor, decide", ha aseverado el líder del PP, que ha asegurado que "cuando la chica no está preparada para tener un hijo probablemente los padres acompañen en ese momento dolorosísimo para su hija". No obstante, reitera: en caso de que los padres no la respeten, el juez decidirá.