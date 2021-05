La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha colapsado todos los servicios de atención previstos. Así, como relata el periodista de Diario Sur y colaborador de laSexta, Juan Cano, en las últimas horas las autoridades han llevado a cabo un cribado de las personas que llegaban a territorio español.

Los mayores de edad, relata el periodista, eran devueltos inmediatamente a Marruecos. Pero los menores, en cambio, sí deben recibir asistencia aunque, de acuerdo con Cano, esta está siendo limitada: "La situación desde un punto de vista humanitario es crítica. Los menores van a una nave que hace de filtro, con la intención de llevar a cabo un protocolo COVID", cuenta.

Sin embargo, como recuerda Cano, el lugar al que están trasladando los menores ya existía, y era coordinado por la ONG Cruz Roja. El problema está en el desbordamiento que ha tenido desde este lunes: "A los positivos por coronavirus se les aísla. En el caso de los negativos, se comprueba que son menores y, de confirmarse, son enviados a centros de menores".

El periodista describe la situación como estremecedora: "Esa nave se ha colapsado. Ayer pude ver a menores durmiendo en estanterías, madres con bebés de muy corta edad con en la puerta, porque no tenían a dónde ir...", afirma, y explica: "Los bebés podían entrar, pero ellas no. Aun así, sabemos de tres madres que nos decían que no sabían que hacer, y se quedaban en la puerta".

Así, Cano, a pesar de confirmar que la situación es "considerablemente" más estable que la de ayer, incide en que en estos momentos aún hay multitud de migrantes poniendo su vida en riesgo. Especialmente, debido a que cada vez hacen travesías más largas: "Varios agentes están preocupados por esa tendencia a alejarse. Hay un chico se fue a 400 metros de la costa, y esto supone un peligro para él", ha lamentado.