El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en el Congreso que "este año no se ha producido reducción de empleo en España, a pesar de la situación de recesión". Rajoy ha apuntado que en España "hay moderación salarial pero también hay precios mucho más bajos".



José Carlos Díez, profesor de ICADE, recuerda que se han destruido 135.000 empleos y afirma que los datos del cuarto trimestre, eliminando el efecto estacional, serán bastante malos. "Las exportaciones, que supuestamente era el pilar del crecimiento, han empezado a caer durante el verano, y eso no lo quiere contar el Gobierno".



"Ni siquiera el INE comparte las afirmaciones de Rajoy, y eso que es un organismo que depende de su Gobierno", ha asegurado José Carlos Díez. Ekaizer recuerda que el optimismo de Rajoy ya ha sido manifestado por el ministro Montoro, que aseguró que los salarios en España no habían bajado. "Tenemos un Gobierno propagandístico, ahora resulta que no se ha destruido empleo este año. El lenguaje del Gobierno se aparta completamente de la realidad".