Yolanda Díaz reivindica que la reforma del subsidio de desempleo depende del Ministerio de Trabajo. "Soy la competente", sentencia en Al Rojo Vivo, en pleno choque con el departamento de Nadia Calviño, con quien admite mantener un constante "desencuentro amable". "Todo lo que he hecho he tenido siempre un desencuentro con amable con la vicepresidenta Calviño", afirma Díaz, que reconoce la existencia de una "batalla ideológica" entre ambas.

Según la titular de Trabajo, Calviño es "más próxima" a un modelo que "habla de 'subvencionar' a personas en el paro", mientras que ella defiende esta "discusión es artificial" porque "los derechos de las personas que están en el paro son suyos, cotizan por ellos". "Es un derecho, no es una limosna", sostiene. Así, la vicepresidenta segunda defiende "ampliar la protección y ampliar los colectivos" y reprocha que "la vicepresidenta económica defiende un modelo de recortar derechos en el subsidio por desempleo".

En este sentido, critica su propuesta de recortar el subsidio de 30 meses a 12 y tacha de "acientífico" que esto vaya a crear empleo. "¿Qué me quiere decir a mí la vicepresidenta económica? ¿Que no creamos 350.000 empleos porque la gente está percibiendo 480 euros al mes? No es verdad", sentencia, recordando además que "el 80% de las personas que tienen subsidio por desempleo por desempleo no agotan este subsidio".

Así, Díaz incide en que "solamente ha recortado el desempleo en España el PP" y envía un mensaje a los trabajadores: "Este Gobierno de coalición progresista no va a recortar los derechos de los subsidios de desempleo".

Díaz dice que habrá "acuerdo" pese a la "discrepancia"

En concreto, según explica Díaz, la propuesta de Trabajo "elimina los trámites burocráticos que entorpecen ese subsidio", incluye a colectivos como los menores de 45 sin cargas familiares y lo hace compatible "con la actividad laboral por un periodo de 45 días", además de "mejorar la cuantía", puesto que con 480 euros al mes, sostiene, "no se puede vivir con dignidad". Por su parte, contrapone, "la propuesta de la vicepresidenta económica tiene que ver con recortar de 30 meses a 12".

"Hay una discrepancia", incide Díaz, que subraya que "lo más importante no es castigar a los parados": "No está la gente en el paro porque quiera estar", recalca en este sentido la vicepresidenta segunda, que sostiene que una de las propuestas de Calviño "quiere castigar a los trabajadores" e incluso "hay patronales que no se atreven a decir esto". "No vamos a recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en absoluto, y vamos a llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno", concluye no obstante.