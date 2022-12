Uno de ellos es Pío García-Escudero, actual presidente del Senado que habría recibido cinco millones de pesetas para remodelar su casa, destrozada por un atentado terrorista. Él sostiene que devolvió ese préstamo aunque las cuentas no cuadran y aparece la devolución de cuatro millones, no de cinco. En cualquier caso lo que no se sabe es con qué dinero le hizo el PP el préstamo a Pío García-Escudero.

El que también declara es Eugenio Nasarre. El diputado popular que también ha reconocido recibir 70.000 euros del partido, una parte recibida por él, otra para otro compañero pero en cualquier caso para financiar la fundación Humanismo y Democracia de la que formaba parte.

No son los únicos, el calendario de esta semana es amplio. Sobre todo la agenda del juez Ruz de este martes, que tomará declaración hasta a cuatro miembros del PP entre ellos, Jaime Ignacio del Burgo o Jaume Matas.

El miércoles, Jorge Trías, el primero en reconocer saber de la existencia de sobresueldos también prestará declaración y cierran la semana quienes estaban muy pendientes de los números del PP entonces: el cajero del PP Luis Molero y Milagros Puente, jefa del departamento de contabilidad del PP, Antonio.

Es el aperitivo, porque la siguiente semana llega el turno de los empresarios. Es difícil que ninguno de ellos admita los pagos, las donaciones hechas al PP. Si los números de los investigadores no fallan, hay empresarios que habrían sido especialmente generosos con el partido, sobre todo el Presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez, con más de un millón de euros o Manuel Contreras de Azvi o los presidentes de Sacyr y OHL.