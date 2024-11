En Paiporta, 'zona cero' de la DANA, la tromba de agua arrasó numerosas viviendas, como la de Elvira, madre de una niña de nueve años, que relata en Al Rojo Vivo cómo lo perdió todo el día que el temporal golpeó Valencia. "Tuve que salir corriendo con mi hija a casa de mi madre", cuenta.

"Soy mamá de familia monoparental, con una hipoteca a 30 años, pagando una casa que realmente no tengo porque yo no puedo limpiar: a mí no es que me haya entrado agua, es que no me quedan tabiques, no me queda nada", lamenta-

Ahora mismo ella y su hija siguen viviendo con su madre, en unas viviendas sociales en las que son seis personas. "Veo que mi futuro no se puede arreglar", asevera Elvira, al borde del llanto, que lanza un llamamiento a su banco, CaixaBank, al Gobierno "o quien sea" para que les ayude ante esta situación límite.

"El mes que viene, el día 12, me quedo sin empleo, voy a estar en el paro... Necesitamos sobre todo ayuda", pide esta afectada, que solicita que las realojen: "Necesito una vivienda donde podamos tirar hacia adelante, no es un sitio para la niña, ella está muy nerviosa", lamenta.

Además, Elvira denuncia la situación del resto de sus vecinos, que no pueden estar en sus casas porque hay riesgo de derrumbe. "Al reventarles todas las puertas, sin previo aviso, que han venido, ellos tienen ahí todas sus pertenencias, están haciendo vigilancias de 24 horas porque hay mucho vandalismo, les pueden entrar en sus casas", alerta. "Estamos aquí con una incertidumbre... Yo realmente ya no puedo porque yo no tengo casa, pero es un no saber, no te informan porque esto está colapsadísimo", concluye.