Urreiztieta: "Bárcenas insiste en que tiene conversaciones grabadas con Rajoy"

El periodista Esteban Urreiztieta ha valorado en 'Al Rojo Vivo' la renuncia del abogado Javier Gómez de Liaño a la defensa del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Según ha explicado en el plató, "el detonante de la renuncia de Gómez de Liaño ha sido la entrevista de Bárcenas" y ha añadido que el abogado "considera que no forma parte de la estrategia que tenía pactada con Bárcenas, ya que no habían establecido arremeter contra las fiscales del caso ni contra el juez".



Asimismo, Urreiztieta destaca que "Gómez de Liaño no ha cobrado ni un euro desde que asumió la defensa de Bárcenas". De esta manera, dice que "queda el supuesto arsenal atómico al pairo".



Ante la posibilidad de que Bárcenas cuente con pruebas que implicarían a responsables del Partido Popular, el periodista responde que "Bárcenas insiste en que tiene un elemento que hasta ahora no ha aflorado, grabaciones con los altos líderes de la formación, conversaciones grabadas, entre otros con Javier Arenas e incluso el propio Mariano Rajoy".