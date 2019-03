Tania Sánchez: "A mí me van a intentar buscar las vueltas de aquí a mayo, pero el nuestro es un proyecto colectivo"

SERÁ LA CANDIDATA DE IU A LA COMUNIDAD DE MADRID

La diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez, ha afirmado en 'Al Rojo Vivo' tras ganar las primarias para las autonómicas de 2015 que "me van a intentar buscar las vueltas de aquí a mayo, pero el nuestro es un proyecto colectivo". "Llevan tres semanas anunciando procedimientos jurídicos que no llegan", se ha defendido, y es que "el PP va a hacer todo lo posible para judicializar cualquier proceso aunque no sea para nada". Sobre su proyecto político, ha dejado claro que "Mauricio y yo llevamos tiempo trabajando en 'Ganemos'. Va a haber convergencia".