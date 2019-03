Tania Sánchez: "El Estado no debería legislar sobre el cuerpo de las mujeres"

EL PP USARÍA EL ABORTO, DE NUEVO, COMO ARMA ELECTORAL

Tania Sánchez ha denunciado, sobre la legislación del aborto, que "el Estado no puede hacer leyes en base a principios individuales y religiosos" y ha ha defendido que "no se puede tratar a las mujeres como menores de edad de forma permanente". Rotunda, Sánchez ha insistido en que "la reproducción no es propiedad del Estado".