Pérez-Maura: "No existe mejor momento en la historia de la humanidad para ser pobre"

2.826.549 niños y niñas en España viven en riesgo de pobreza o de exclusión social, según un informe presentado por 'Save the Children'. Antonio Miguel Carmona sostiene que estos datos demoledores obligan a los responsables políticos a tomar decisiones de forma inmediata. Carmona ve necesario "crear un fondo de lucha contra la pobreza", y recuerda que, por primera vez, el segmento de mayor pobreza no son los mayores.

Ramón Pérez-Maura no da credibilidad a los datos aportados por 'Save the Children'. "Si hubiera tres millones de niños en España en el umbral de la pobreza, los veríamos por todas partes. Puedes ir al barrio de Madrid que quieras, que no ves esa cantidad de gente".

Además, Pérez-Maura considera que no existe mejor momento en la historia de la humanidad que ahora para ser pobre. "Compárese la pobreza de hoy con la pobreza de cualquier otro momento histórico". Insiste en que siempre existirá la desigualdad entre las personas, "y quién piense que podemos ser todos iguales que se lo haga mirar".

Tania Sánchez, diputada de IU, defiende que la estructura social está sustituyendo al Estado en sus deberes. "Hay que rescatar personas, y no bancos, y darle prioridad a las personas también en la Constitución".