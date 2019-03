Pablo Iglesias: "Le decimos a Merkel que tenemos dignidad y no nos vamos a arrodillar"

PIDE QUE SE ESCUCHE A LOS CIUDADANOS

Pablo Iglesias destaca que "la austeridad es un error que está detrás de tragedias personales" y, desde Podemos, hace un llamamiento para que "los pueblos del sur de Europa reivindiquen su soberanía para no ser una colonia de Alemania". Además, sostiene que "no va a venir ningún salvador a solucionar problemas" y que es necesario que España diga no a ofrecer "mano de obra barata" y a aceptar que "los jóvenes mejores preparados salgan del país".