Joan Herrera: "El problema en Cataluña es la hostilidad del PP y la indiferencia del PSOE"

JUSTIFICA LA REACCCIÓN CIUDADANA

El diputado de ICV, Joan Herrera, ha visitado 'Al Rojo Vivo' y ha denunciado que "el PP comete un error gravísimo porque impugnar una participación encona todavía más la movilización". Ha apuntado que "había mucha gente que no quería ir al proceso participativo que había puesto en marcha Mas, pero que sí lo va a hacer como respuesta al Partido Popular". No obstante, Herrera ha añadido que no avala la independencia al no creer que sea "la mejor solución".