Fernando Berlín: "Correa no habla de la gran financiación ilegal del PP, pone un muro de contención"

¿GRAN BOMBA DE FRANCISCO CORREA?

El periodista Fernando Berlín ha dicho que "Correa no diferencia entre la actividad pública" al decir que los regalos eran habituales, no siendo delito en el ámbito privado, pero sí en el público. Además, ha destacado que "no habla de la gran financiación del PP, sino de asuntos locales: Majadahonda, Pozuelo o Valencia".