Esther Palomera: "¿Nadie recuerda la presentación de Gallardón en Madrid 2016?"

Ana Botella anuncia que Madrid no presentará ninguna candidatura para los Juegos Olímpicos de 2024. La alcaldesa de Madrid se lo ha comunicado al Rey y al presidente del Gobierno. Según Eduardo Inda, es en el año 2024 cuando Madrid tendría la oportunidad de ganar, "ya que los Juegos Olímpicos tocarían en Europa". Para Jesús Maraña queda claro que "el Santo está desgastado".

En relación a su futuro político, Ana Botella se ha reafirmado en su compromiso con la ciudad de Madrid. Fernando Berlín recuerda que la forma en que llego a la alcaldía fue "un despropósito".

Esther Palomera cree que la responsabilidad política del fracaso de la candidatura de Madrid no es sólo de Botella. "¿Nadie se acuerda de los 'patinazos' del señor Gallardón en su presentación? Yo, sí. Botella no es responsable económico de la situación". No obstante, Palomera cree que el Partido Popular se equivoca si cree que con Ana Botella puede mantener la alcaldía de Madrid. "Todo dependerá del juego del PSOE".