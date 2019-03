Ernesto Ekaizer: "Condenar al maquinista es escurrir el bulto"

Alfonso Rojo está convencido de que "no le van a dar el premio Nobel al presidente de ADIF sus afirmaciones. Si todas las líneas fuesen de Alta Velocidad con la máxima velocidad, reduciríamos el número de accidentes". En la misma línea Rojo defiende que "si hace diez años se hubiesen suprimido todos los pasos a nivel en España, habríamos evitado muchas muertes, si ampliáramos un metro el ancho de las autovías, serían mucho más seguras, si la pintura de las carreteras fuera granulosa, no resbalarían las motos".

Para Rojo, "el problema es que estamos en un proceso de modernización. Me duele que no se haya gastado dinero en eso, pero debo recordar que en países como Alemania coexisten hoy en día líneas de Alta Velocidad con líneas tradicionales, donde se produjo el accidente más grave de la historia reciente de Europa, cuando muerieron 98 personas".

"Si han pasado 3.000 trenes por esa curva, si ese conductor ha pasado 60 veces y no ha ocurrido nada, atribuir a la curva o al sistema la principal responsabilidad en el asunto, me parece excesivo", sentencia el director de 'Periodista digital'.

Por su parte, Ernesto Ekaizer cree que "no estamos hablando de un trazado que se produce hace años, sino de un plan que se modifica por la crisis económica. Magdalena Álvarez, José Blanco y Ana Pastor deben explicar por qué deciden hacer el trazado de esta forma, en función del recorte de recursos y de los problemas de inversión pública".

"El problema consiste en que el fallo humano (que ya sabíamos que existía), es algo que siempre puede existir. Pero lo que sí se puede garantizar son los sistemas de seguridad". El periodista afirma que esta no es su posición personal, "son las declaraciones del presidente de ADIF".

Ekaizer sostiene que "lo que ha ocurrido es un desastre, y si no investigamos por qué razones no se instaló el sistema ERTMS, no llegaremos a ninguna conclusión. Condenar al conductor si se demuestra que ha cometido errores no resuelve el problema, sólo estamos escurriendo el bulto".

Paco Marhuenda, director de 'La Razón', cree que "ya hay una investigación judicial, una investigación técnica en marcha", que es "la mejor comisión de investigación que puede haber. Yo no quiero criminalizar al conductor, pero ya ha reconocido que cometió un despiste. Ahora habrá que saber de cuál se trata: si hablaba por teléfono, si había otra persona en la cabina, etc".