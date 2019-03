Eduardo Inda: "Esto es una guerra entre la democracia e islamofascismo"

Eduardo Inda, periodista, ha dicho en que no se está llevando a cabo "una guerra entre religiones, una guerra entre civilizaciones, sino "una guerra entre derechos humanos, entre los países que defienden la igualdad entre hombre y mujer, la homosexualidad y el islamofascismo que quiere imponer una vuelta al medievo, la nulidad de los derechos y la lapidación".



De esta manera, Inda ha lamentado que se dé "una guerra entre la democracia y el islamofascismo". Además, ha apuntado que "los musulmanes que lleguen a Europa deben adaptarse a las costumbres, a las leyes y a los derechos que rigen en Europa y que no se pueden imponer sus criterios".



Rotundo, el periodista ha justificado que "en Europa debe prevalecer la Constitución y la libertad y, si no, que se vayan a sus países". No obstante, a sus palabras, Ernesto Ekaizer le ha respondido que "ese lenguaje es el que no hay que aplicar" y ha destacado que "de la población musulmana en Francia, la mayoría no son practicantes".