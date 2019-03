Así relata Chani su caso con Hacienda: "A muchos nos dijeron que no teníamos mala fe, y la sentencia (de Màxim Huerta) dice que hubo intención de defraudar"

LA MESA DEL PROGRAMA ANALIZA EL CASO DEL MINISTRO DE CULTURA

El escritor Antonio Pérez Henares habla en ARV de la condena a Màxim Huerta por fraude fiscal. "Estamos hablando de un cuarto de millón de euros, no es moco de pavo. Yo no lo gano ni a lo largo de muchos años", ha explicado Chani, que ha asegurado que a él la inspectora le dijo "que no tenía el más mínimo ánimo de defraudar", y que en la sentencia de Màxim Huerta sí se señala que "ha habido una intención de defraudar".