Berlín: "Zarzuela tiene una gran falta de rigor para afrontar los asuntos"

Zarzuela asegura que "el Rey no tiene ninguna cuenta en el extranjero" y que las cuentas en Suiza de Don Juan está cerradas desde el año 95. Fue el diario 'El Mundo' quien aseguró que Don Juan dejó una herencia de más de mil millones de pesetas. Zarzuela asegura que el dinero de la cuenta de Don Juan se utilizó para pagar deudas y obligaciones de los condes de Barcelona, y para hacer frente a otros gastos que no concretan.

Según la Casa del Rey, la imagen de la Familia Real empieza a mejorar. Fernando Berlín quiere destacar que el Rey se gastó la herencia de su padre. "Casa Real asegura que se lo gastó en pagar deudas, ¿dónde están los papeles que lo demuestran?". Berlín cree que se deberían presentar documentos para avalar los datos. "Este país tiene una gran falta de rigor para afrontar los asuntos. Las cosas no se explican sin más en rueda de prensa, se presentan con datos".

Para Manuel Rico, seguimos con la transparencia cero. "Tienen que asegurar que el Rey pagó los impuestos, no que tienen la convicción. Han tardado meses en darse cuenta de que el Rey no tiene cuentas en Suiza". Rico recomienda a Zarzuela que mejore la eficacia de la institución. El periodista cree que Zazuela no tiene sus valores bien ubicados. Carmelo Encinas cree que Zarzuela maneja muy mal sus cosas.