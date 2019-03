Albert Rivera: "Queremos que Montoro no sea matón y que Monedero dé explicaciones"

Albert Rivera ha valorado las últimas informaciones sobre la polémica de la empresa de Errejón y el papel que juega Monto, ministro de Hacienda. Según ha dicho, "la actitud de Montoro es impropia de un ministro en democracia" porque "amenaza con datos sensibles", algo que resulta, según él, "lamentable". No obstante, Rivera ha calificado de "absurdo" el hecho de tener que posicionarse con "Cristóbal Montoro o con Monedero".



El líder de Ciudadanos ha apuntado que "quienes están con la democracia no quieren que Montoro haga de matón y que quienes han defendido la necesidad de usar microscopio se pongan ante él". Asimismo, Rivera ha instado a que "presenten los datos, todas las facturas y convoque rueda de prensa".



En comparación con otros políticos, Rivera ha apuntado que "el que sale por la puerta del Senado ya es Rajoy" y que "es un error matar al mensajero, a los periodistas". En esta línea, Rivera sostiene que "uno no puede ir a una mesa de tertulia a que le hagan la ola y no a someterse a las preguntas de los periodistas".