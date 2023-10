El periodista Daniel Basteiro analiza en Al Rojo Vivo la jura de Constitución de la princesa Leonor. "Esto es algo muy simbólico y los símbolos tienen su importancia, pero de ahí a decir que es 'clave histórica' o 'transcendencia'.... A veces a los periodistas se nos va un poco, corremos el riesgo de de un empacho 'Leonormanía'".

Cuando realmente -añade Basteiro- "este acto no tiene ningún suspense: nadie pensaba que podría pasar otra cosa o que ella declinara jurar el juramento de la Constitución". Además, "no sabemos nada del tipo de reina que quiere ser Leonor ya que el protocolo es calcado a la jura de su padre, organizado por el Estado y por la Casa Real, no sabemos cuánto de Leonor hay.

Lo que está claro es que "hay muchos esfuerzos de mucha gente por provocar una 'Leonormania' que nos haga olvidar una 'juancarlosfobia' provocada por los hechos que él mismo hizo. Eso sí, si Leonor llega a ser reina de España, su reinado va a ser complicado", añade Basteiro.