El periodista de laSexta Noticias Pedro Gómez se ha desplazado hasta la sede de Wouzee, la empresa que dio soporte al vídeo de la infanta Cristina declarando ante el juez. Allí ha hablado con Marcial Cuquerella, cofundador de la plataforma.



Sobre cómo se encuentran en estos momentos, Cuquerella ha expresado que vivien un estado de "nerviosismo y presión", pero que, al mismo tiempo, se toman el asunto "con mucha calma para intentar llevarlo con la cabeza fría".



Acerca del origen de la grabación, ha expresado que se puede conocer desde dónde fue colgada, "podemos saber la dirección IP desde la que se subió el vídeo de la infanta", además, ha mostrado su predisposición a colaborar con la Justicia, "podemos dar todo lo relativo al usuario siempre que no vulneremos la Ley Orgánica de Protección de datos", ha añadido.



En este sentido, ha adelantado que no tardarán el proporcionar toda la información que el juez les ha solicitado ya que se encuentran trabajando en el asunto.



Al mismo tiempo, Cuquerella ha detallado que la forma de colgar el vídeo fue "normal", ya que contenía "un formato legible". Sin embargo, también ha matizado que es imposible saber "si la IP estaba enmascarada".



Asimismo, el cofundador de Wouzee ha desmentido que pagaran por el vídeo, "si tuviéramos dinero no lo hubiéramos gastado en pagar esto", ha afirmado.



Cabe destacar que Marcial Cuquerella es hermano de la asistente personal de Urdangarin, aunque, según él mismo ha sostenido, se trata de una casualidad.