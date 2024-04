El periodista Pedro García Cuartango analiza en Al Rojo Vivo la carta que Pedro Sánchez publicó en su cuenta oficial de X (Twitter) en la que mostraba su necesidad de para y " reflexionar sobre si debo o no continuar " al frente del Ejecutivo. Lo hacía después de que un juez hubiese admitido a trámite la denuncia que el pseudo sindicato Manos Limpias interpuso a su mujer, Begoña Gómez.

"Yo creo que el presidente no sabe lo que va a hacer el lunes. La crisis que estalló el miércoles pasado es puramente emocional: él expresa en su carta un hartazgo y una sensación de que ya no puede más, por tanto no creo que haya estrategia política", aseguraba el periodista.

Es la expresión de un enfado, una indagación", añade Cuartango, quien considera que "hay una cierta desproporción en su reacción porque ha convertido una emoción en una crisis de Estado". Así, concluye que "tiene una difícil salida, porque haga lo que haga el lunes, se puede volver en su contra".