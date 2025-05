Cuartango, sobre los mensajes entre Sánchez y Ábalos sobre Air Europa: "No hay nada incriminatorio, es lógico que el presidente se ocupe de un rescate"

El periodista Pedro García Cuartango analiza los últimos mensajes que hemos conocido entre el presidente del Gobierno y el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre el rescate de Air Europa, revelados por El Mundo.

El presidente del Gobierno contactó con el ministro de Transportes para abordar esta cuestión y aún así advertía: "A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla".

Desde Moncloa defienden el rescate a Air Europa ante los mensajes filtrados: "Por supuesto que se intervino", aseguran defendiendo la legitimidad de un rescate avalado por la Justicia en el que, sostienen, "nada tiene que ver una supuesta llamada a Begoña Gómez".

"No hay nada incriminatorio en estos mensajes, es lógico que el presidente del Gobierno se ocupe de ese rescate", afirma Cuartango. No obstante, subraya que "hay una coincidencia que no se puede soslayar y es que Begoña Gómez trabajaba para la compañía , tenía vínculos con Javier Hidalgo, y hay una coincidencia temporal entre la conversación entre Aldama y Koldo y el rescate. Por lo tanto, el tema creo que tiene que ser investigado". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.