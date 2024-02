La muerte de tres mujeres por un incendio en una residencia de Madrid ha abierto el debate sobre la gestión de estos centros. El acta policial refleja que existían graves deficiencias para afrontar este tipo de situaciones. Entre otros aspectos, han descubierto que las salidas de emergencia estaban bloqueadas y los sistemas antiincendios no funcionaban.

Afra Blanco se ha mostrado tajante a la hora de hablar sobre esta tragedia, criticando a Isabel Díaz Ayuso. "Lo ha vuelto a hacer, es una pena", ha asegurado, haciendo referencia a las muertes que se produjeron en las residencias durante la pandemia.

"Demuestra no solo indiferencia, también un problema de edadismo serio y de criterio de atención de nuestros mayores", ha asegurado. La sindicalista ha indicado que, a pesar de no ser madrileña, es consciente de que desde la capital española "se ha respaldado y se sigue respaldando la actuación política de Ayuso", algo que reconoce que no comparte.