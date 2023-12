Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona (UPN) habla en directo para Al Rojo Vivo y contesta a todas las preguntas acerca del pacto de moción de censura que PSN y Eh Bildu han hecho en su contra. Ambos partidos hablan de "presupuestos prorrogados" y "parálisis en el Ayuntamiento de Pamplona", pero según la todavía alcaldesa esto no es así.

"Se han inventado una mentira permanente que está desmentida en las calles de Pamplona. Pues les hemos ofrecido un folio en blanco y estábamos en un proceso de participación en el que no han querido participar", afirma Ibarrola a laSexta. "Nos dijeron que no".

Se trata -asegura la alcaldesa de la ciudad de Iruña- de "un pacto al que no han querido dar la cara desde las elecciones del 28-M para que Pedro Sánchez fuera presidente de España y María Chivite (PSOE) fuera presidenta de Navarra sin que les perjudicara esto que van a hacer ahora con un relato inventado que en la calle habían perdido, y como han perdido el relato, lo han tenido que adelantar".

Es por ello, sostiene Ibarrola, que estaban esperando a ver si no había presupuesto para "escenificar" este pacto con una mentira. Pero insiste en que ambos partidos, PSN y EH Bildu tienen que decirle la verdad a los ciudadanos de Pamplona.

"Que digan la verdad y las razones por las que realmente lo hacen: que era un pacto escrito desde el 28-M vendiendo Navarra a cambio de sillones en un despacho en Madrid. Y aquí no hay nada más. No hay prórroga de presupuesto porque ellos no han querido sentarse", finaliza a los micrófonos de laSexta: "Que una moción de censura es lícita pero hay que decir las razones reales: que es un pacto miserable e indigno".