Vicente Martínez Pujalte, portavoz económico del PP en el Congreso, ha sido contundente con las peticiones del gobierno catalán al Gobierno español y ha afirmado que se actuará con la ley en la mano. Pujalte ha sido muy gráfico al afirmar que “a Mas no le gustaría que un ayuntamiento catalán hiciera lo que le diera la gana y no contribuyera a la comunidad autónoma o que un ciudadano catalán decidiera no pagar impuestos”.

A pesar de su posición clara no niega ni cataloga de nimiedad el sentimiento catalán y cree que existe en Cataluña una sensación generalizada de mala financiación del Gobierno catalán. “En Cataluña, percibo que hay una sensación de que el modelo de financiación les hace aportar más de lo que reciben. Y eso hay que medirlo no solo en términos fiscales sino en términos financieros, industriales o comerciales ya que las relaciones en España son muy complejas y no solo existen las cláusulas fiscales sino también financieras, comerciales o industriales”.

Y este sentimiento se reflejó en la manifestación del pasado día 11 de septiembre. Pujalte dice que es reflejo de esta indignación de que los contribuyen más de lo que reciben” y no les quito la razón y no se debe minusvalorar. Pero lo que está claro es que Artur Mas que no fue a la manifestación, se quiso apropiar de ella para hacer un planteamiento de o medas esto o me enfado y se debe dialogar y hablar con el resto de CCAAA” comenta Pujalte.

Niega las palabras de Mas Colell que insisten que en Cataluña hay un expolio fiscal ya que “muchos otros ciudadanos españoles sienten que en España, muchas empresas catalanas han vivido gracias a aranceles de los últimos 100 años y empresas catalanas han vivido con ciertos privilegios”.

Pero no solo han opinado políticos sobre las peticiones del gobierno catalán. Ocho días después de publicar la nueva web, el Rey Don Juan Carlos ha usado su segunda carta online para pedir unidad y no arremeter a disensiones ni perseguir quimeras. Estas palabras del rey han sentado mal a los nacionalistas catalanes. Pujalte dice que el rey ha expresado un sentimiento de unidad nacional y no traspasa la línea de la política y por ellos “ni le critico, ni le alabo”.

Y toda esta crispación con Cataluña se ve envuelta en una situación de crisis en España y con un posible rescate rodeando a los españoles. Pujalte cree que “si se da un rescate no lo debe decidir ni Junker ni el BCE, sino que tiene que ser el Gobierno español”. E insiste que “a día de hoy se puede evitar el rescate porque el mercado está abierto y España tiene capacidad de financiarse, es decir, España no esta en situación de no poder pagar sus obligaciones y se puede garantizar los servicios públicos esenciales”.