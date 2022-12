Joan Coscubiela, diputado de ICV, ha respondido en 'Al Rojo Vivo' al apoyo por unanimidad de la impugnación del 9N por parte del Consejo de Estado: "Cuando me prohíben un derecho me dan más ganas de ejercerlo. El 9 de noviembre voy a estar movilizándome".



Además, ha añadido que "la consulta para poder decidir la prohibió el Gobierno, el Constitucional la suspendió y Más la ha desconvocado" y ha respondido que prevé "una gran movilización social por el derecho a decidir" porque "no se pueden poner puertas al campo".



Asimismo, Coscubiela ha apuntado que se teme que "Rajoy esté usando el conflicto catalán para levantar una cortina de humo con la que intentar tapar los temas de corrupción de su partido. Política antiterrorista, aborto, dureza en seguridad ciudadana y anticatalanismo fueron elementos que aglutinaron al PP en la oposición". También ha interepretado que ahora al PP "sólo le queda mantener el anticatalanismo como aglutinamiento de sus sectores más duros".