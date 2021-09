La denuncia del joven de Malasaña que aseguraba que ocho encapuchados le habían atacado y grabado en un glúteo la palabra 'maricón' era falsa. "La denuncia no era cierta y la Policía, afortunadamente en tiempo récord, ha desvelado el bulo", señalaba el director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, en el arranque del programa de este jueves.

"Lo que no es mentira, lo que no es falso, es que en España en el siglo XXI las agresiones homófobas han crecido. En Madrid, en Barcelona, en Valencia y en otras partes del país", destaca. Datos que se evidencian en esta información.

La lucha contra la homofobia y los delitos de odio no debe cesar ni enturbiarse con un caso aislado como este. "Esa realidad es inapelable y hay que combatirla. Que este personaje se haya inventado una agresión no puede implicar que el resto de agresiones sean consideradas como falsas, porque la gran mayoría desgraciadamente no lo son".

Y no es algo lejano a nuestro país o ajeno a nuestra sociedad. "Los ataques homófobos son reales en España. No en Rusia ni en Uzbekistán, también en España, que es un país pionero en la tolerancia al colectivo LGTBi", insiste García Ferreras. Y añade: "En el colectivo gay hay más miedo ahora que hace algunos años. Te lo dicen ellos".

Una denuncia con la que también ha querido cerrar el programa. "La denuncia de Malasaña era falsa, lo desveló ayer laSexta. Pero la xenofobia, el racismo, el ataque al diferente, la homofobia, el odio... todo eso es real. Son desgraciadamente muy reales en España".