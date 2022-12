El pasado 11 de octubre, el juez Ruz, le pidió al PP que le aportase la información del recibo firmado presuntamente por el gerente del PP castellanomanchego. Y el PP contesta, dejando a un lado lo que dijo su Secretaria General, Mª Dolores de Cosepdal, que no le consta documento contable ni de otra índole que refleje que el gerente Cañas recibió los 200.000 euros. Además, añade el PP que no tiene información de que la recibiera y más aún, que ha preguntado al interesado, a José Ángel Caás y que él niega haber recibido esa cantidad en metálico de Bárcenas en esa fecha. Después de este revés a Cospedal, la secretaria del partido, anoche evitaba responder a las preguntas de los periodistas. Pero no fue la única. El portavoz regional del PP explicó además la naturaleza de ese documento: era dinero del PP para sufragar los gastos previos a la campaña electoral.

El próximo 6 de noviembre está citado uno de los protagonistas de esta historia, José Ángel Cañas, imputado, para hacerse la prueba pericial caligráfica y determinar si esa firma que aparece ahí es suya o no.