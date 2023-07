El euríbor ya se encuentra en el 4,15%, lo que supone que la hipoteca media va a subir en 255 euros al mes. Una situación que provoca que las familias cada vez tengan más dificultades para hacer frente a todos los gastos.

Javier Díaz Giménez ha aclarado en Al Rojo Vivo cuáles son las dos soluciones con las que cuentan para intentar aliviar esta situación. El profesor de economía ha indicado que la primera de ellas pasa por "acudir a la oficina y hablar con el director" para intentar encontrar alguna alternativa.

En cuanto a la otra solución, pasa porque las personas comiencen a pensar, si es posible, en "quitarse algo" para no tener tantos gastos. "Lo fundamental es que las familias piensen que no va a bajar", ha aclarado, asegurando que, aunque los precios no van a subir mucho más, "van a bajar muy despacio".