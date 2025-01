Cembrero señala que "no tiene sentido" que Sánchez siga en el Gobierno: "No va a poder ejecutar el proyecto que tenía"

El periodista explica que gobernar consiste en legislar para ir modelando el país en función de los proyectos que tenga la persona que llegue a la presidencia del Gobierno, dejando claro que no es solo "estar en Moncloa".

Tras el 'no' al decreto ómnibus

Ignacio Cembrero ha analizado lo que supone el 'no' al decreto ómnibus para el Gobierno en Al Rojo Vivo, dejando claro que gobernar no es solo "estar en Moncloa".

El periodista ha explicado que gobernar implica legislar para ir modelando el país en función de los proyectos que tenga la persona que llegue a la presidencia del Gobierno. "Todos los presidentes que han llegado en democracia tenían un proyecto que, en mayor o menor medida, han ido ejecutando", ha destacado.

Sin embargo, ha indicado que, a día de hoy, estamos en una situación en la que el proyecto que tenía Pedro Sánchez "ya no se puede llevar a cabo". Una situación que cree que no implicará que vayamos a unas elecciones anticipadas.

"Él ha dejado de diseñar el modelo de España que anhelaba", ha asegurado, recalcando que, aunque Sánchez no se plantea ir a elecciones, él cree que "no tiene sentido permanecer en el Gobierno" porque el proyecto que tenía "ya no se va a poder ejecutar".