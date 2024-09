El periodista y escritor Ignacio Cembrero analiza las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que han causado un gran revuelo dentro del PP.

La política pedía a los barones territoriales que no acudieran de forma bilateral a la llamada de Pedro Sánchez en La Moncloa porque, según sus palabras, el presidente iba a "intentar sobornarnos uno a uno". El presidente del Gobierno, en su comparecencia de inicio de curso, pedía una reunión con todos los presidentes autonómicos antes de la Conferencia de Presidentes.

"Después de escuchar las palabras de Ayuso, pensaba que íbamos a ver una situación parecida a la que vimos en mayo y junio después de las elecciones autonómicas y municipales en la que cada barón del PP, a la hora de pactar o no con Vox, cada uno hacía lo que quería y cada día Feijóo iba dando una explicación diferente para cada pacto", analiza Cembrero.

"Pero esta vez no es así", añade el periodista. "Esta vez, Ayuso está sola y los barones (del PP) no coinciden con ella", finaliza el experto, señalando una duda: si Ayuso iría o no a La Moncloa si recibe la llamada del presidente del Gobierno.