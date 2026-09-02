Cembrero lanza una pequeña defensa a favor del Gobierno: "Quizás no ha querido señalar a Marruecos porque cuenta con él para mitigar el impacto de la crisis"

El periodista celebra las conclusiones del informe policial y asegura que llevan tiempo apuntando a la implicación de Marruecos en la planificación de la entrada masiva en Ceuta.

"Me alegro mucho porque soy de los que lleva tiempo diciendo y escribiendo que la mano de Marruecos estaba detrás de esta operación". Así ha reaccionado el periodista Ignacio Cembrero tras conocerse el contenido del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que apunta a una planificación y participación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio.

Cembrero ha precisado que todavía no ha podido leer el documento, pero considera que sus conclusiones encajan con lo que viene sosteniendo desde hace tiempo. Según su reconstrucción, todo pudo comenzar con un movimiento en redes sociales tras la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, en el que empezó a difundirse la idea de que quienes consiguieran llegar a Ceuta a nado podrían permanecer en España. "Eso empezó a circular, pero yo creo que en un momento dado el aparato de seguridad marroquí se sumó a esta corriente y la impulsó", ha explicado.

El periodista apunta directamente a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el principal servicio de inteligencia interior marroquí, como uno de los organismos que habría podido intervenir en la operación. "La impulsaron primero con los nadadores y, en un momento dado, ya intentando colapsar la frontera", ha señalado. A su juicio, sin embargo, la operación terminó desbordando las previsiones iniciales: "Yo también creo que la operación se les fue por completo de las manos". Cembrero considera que el objetivo inicial pudo ser repetir, aunque a menor escala, la crisis de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en Ceuta.

"¿Es posible que 80.000 marroquíes lleguen a la frontera sin que haya control?"

Preguntado por Antonio García Ferreras sobre si al Gobierno español también se le pudo ir de las manos la situación al defender desde el primer momento que Marruecos no tenía ninguna relación con la entrada masiva, Cembrero ha mostrado sus dudas. "No me sorprende mucho que el Gobierno haya actuado así", ha respondido, antes de recordar la evolución de las relaciones entre Madrid y Rabat desde la crisis de 2021.

El periodista ha citado, entre otros episodios, una votación en el Parlamento Europeo en la que el PSOE apoyó junto a Vox una iniciativa para impedir que una candidata saharaui optara al Premio Sájarov. "A mí esto no me sorprende mucho por parte del Gobierno", ha afirmado.

Cembrero también ha puesto el foco en la magnitud de la movilización previa a la entrada en Ceuta. "¿Es posible que 80.000 ciudadanos de Marruecos se dirijan a la frontera con Ceuta, al Tarajal, sin que haya un control?", se ha preguntado. El periodista ha recordado que ya el 30 de julio numerosos jóvenes se desplazaban hacia la frontera desde una zona situada a unos 20 kilómetros del Tarajal y próxima al lugar donde Mohamed VI celebraba la recepción con motivo de la Fiesta del Trono.

"Varios de los invitados, cuando salen, se topan con los jóvenes que están caminando hacia acá intentando parar vehículos para no tener que recorrer 20 kilómetros. Y lo escriben. Y además ya también dicen que en aquel momento la Policía no movía un dedo", ha explicado. Cembrero ha planteado que los agentes marroquíes pudieran haber recibido instrucciones para priorizar la seguridad de la celebración del monarca: "Es posible que la Policía tuviera órdenes, sobre todo en aquel momento, de proteger la fiesta".

Cembrero "rompe una pequeña lanza" a favor del Gobierno

A pesar de sus críticas, el periodista ha querido introducir un matiz sobre la actuación del Ejecutivo español. "Déjame romper una pequeñísima lanza a favor del Gobierno. Y me cuesta en este asunto, pero lo voy a hacer", ha dicho.

Cembrero ha planteado que la decisión del Gobierno de no señalar directamente a Marruecos desde el primer momento podría responder a una razón práctica: la necesidad de contar con la colaboración de Rabat para gestionar las consecuencias de la crisis. "Quizás el Gobierno no ha querido señalar a Marruecos, entre otras cosas porque cuenta con Marruecos para que le ayude a mitigar el impacto de la crisis que ha creado", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado especialmente a las posibles devoluciones de ciudadanos marroquíes adultos. "Lo que está claro es que los menores no van a ser devueltos. Marruecos tampoco coopera", ha afirmado. Tampoco considera viable devolver a Marruecos a los migrantes de otras nacionalidades, principalmente subsaharianos, aunque también haya argelinos, palestinos o sirios. "Aquel que no es marroquí no vuelve a Marruecos. Pero los marroquíes adultos creo que sí", ha concluido.

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