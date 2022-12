Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, sostiene que la infanta Cristina debería renunciar a sus derechos sucesorios tras conocerse su imputación por blanqueo de capitales y delito fiscal. Lara detecta 'zancadillas' al juez Castro por parte del Gobierno desde el inicio de la causa. "No es habitual que la Fiscalía se oponga a la decisión de imputación de los jueces".

El líder de IU aboga por un referéndum en el que la ciudadanía elija entre monarquía constitucional o república democrática. "Nosotros acataremos lo que decida el pueblo". Cayo Lara apunta que si la Audiencia de Palma tumba el auto del juez Castro "la palma".

"Nadie con sentido común entendería que la Audiencia, por segunda vez y con un auto muy fundamentado, desimputara a la infanta Cristina. La Audiencia le dijo al juez Castro que continuara investigando". Lara no entiende porque, si no tiene nada que ocultar, la infanta Cristina no se sienta ante el juez a dar explicaciones.