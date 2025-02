Carmen Morodo, tras el juicio de Rubiales: "Jenni Hermoso sufrió y tuvo un gran desgaste emocional"

Tras exponer sus informes la acusación particular y popular y las defensas en el juicio a Luis Rubiales, Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, sostiene que el expresidente de la RFEF no anticipó todo lo que se le venía encima. "No sé cuál será el valor probatorio que tenga para el juez, pero las conclusiones a las que he llegado han sido dos".

En primer lugar, señala la periodista que "Jenni Hermoso sufrió y tuvo un gran desgaste emocional por esa imagen que vio todo el mundo en esa celebración", y en segundo lugar, que (y así se ha visto en los testigos), "hubo un proceso donde se implicó toda la RFEF en acosar e instigar a Jenni Hermoso para que no dijese lo que estaba sintiendo y ocultase lo que había pasado".

Por último, Morodo quiere terminar retrotrayéndose a ese agosto de 2023, cuando el mismo Rubiales pedía disculpas o hacía autocrítica, asegurando que su comportamiento como presidente de la RFEF no había sido el adecuado, pero sí como deportista: "Ahora ha intentado poner el foco en el consentimiento, pero, en aquel momento, cuando supuestamente hizo autocrítica, no lo hizo: no hizo alusión a que hubiera recibido el consentimiento de la jugadora para ese beso", concluye Morodo.