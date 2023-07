La ausencia de Alberto Núñez Feijóo marcó el último debate electoral de esta campaña hacia el 23J. En Al Rojo Vivo, el periodista Carlos E. Cué explica las razones por las que cree que fue un error que no fuera y por qué cree que debería ser "intolerable".

"Yo creo que fue un error y que mucha gente lo estará analizando. Pero si no fuera un error, si estratégicamente le sale bien, es intolerable. Hay unas normas básicas", dice el periodista. Y recuerda que el propio Albert Núñez Feijóo está pidiendo regular los debates: "¿Cómo puedes decir eso y no ir a uno de los dos más importantes que se han convocado?", cuestiona Cué.

La justificación del líder del PP, fue la de que este debate no servía, y que lo que sí hubiese sido representativo es un debate a siete: con PNV, EH Bildu y ERC. Sobre esto, el periodista dice que es razonable, porque "los debates no me sobran nunca", pero cree que no se puede justificar "no ir a un debate absolutamente razonable y sensato porque no te dan otro". "Cuando se convoca un debate y hay tres candidatos confirmados. no puedes dejar de ir. No puede pasar, solo lo había hecho Rajoy y es inaceptable", opina.