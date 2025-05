Carlos Cué revela el intento de chantaje al PSOE de implicados en el caso Koldo: "Sánchez no tiene ni un solo mensaje delicado"

Tras conocerse la semana pasada los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, revelados por El Mundo, mensajes privados que versaban fundamentalmente sobre compañeros de partido y que nada tenían que ver con el caso Koldo, el periodista de El País, Carlos E. Cué, explica una información que publicó ayer domingo este periódico, en la que varios implicados en la trama Koldo amenazaron al PSOE con sacar conversaciones delicadas que pudieran afectar al Gobierno.

"Fue un aviso; al PSOE le trasladaron la idea de que, si no hacían una serie de cuestiones (ayudas para gente del entorno), se iban a publicar informaciones delicadas para el PSOE. Pero la respuesta del partido fue la de 'no tenemos absolutamente nada que ocultar' y 'si esto es un chantaje, han pinchado en hueso'. Es cierto que no hubo ningún movimiento de nada y que se han acabado publicando muchas cosas", explica Cué.

Al margen de la cuestión de quién filtró los mensajes, "el mensaje de fondo que está trasladando el Gobierno es que Sánchez no tiene ningún WhatsApp delicado, ni penal ni de ninguna vinculación con nada extraño, más allá de hablar mal de un compañero de partido, y que salga todo lo que tenga que salir, porque nosotros, dicen, no vamos a aceptar ningún chantaje", añade Cué. En el vídeo podemos ver todos los detalles.