La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a la reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno que estaba prevista para este viernes dentro de la ronda con todos los presidentes autonómicos. Según ha podido saber laSexta, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso mantuvieron este domingo una conversación. En ella, Feijóo le transmitió que entendía las razones del plantón porque "Sánchez la ha llamado corrupta a ella". Sin embargo, fuentes de Génova explican que Feijóo cree que es un error institucional que uno de los presidentes, en este caso Ayuso, no vaya a la cita con el presidente. No obstante, se muestra "comprensivo".

Carlos E. Cué, corresponsal político de 'El País', analiza en el vídeo principal de esta noticia esta polémica noticia: "Las dos cosas son incompatibles, Feijóo es el líder de Ayuso, esto es así, como funcionan los partidos, es su líder". "El PP es el partido que más diputados y poder ocupa y la conversación de ayer no tenía que haber sido comprensiva", insiste Carlos Cué, que afirma que el líder del PP tendría que haber sido tajante con Ayuso y debería haberle dicho que iba a ir a la reunión con Sánchez "por coherencia con el partido" porque si no le iba a dejar mal a él y a todos los presidentes.

"Ayuso está dejando fatal a Feijóo y al resto de presidentes autonómicos del PP", afirma tajante el periodista, que añade que la presidenta de la Comunidad de Madrid también está "haciendo un favor espectacular al Gobierno". "Es tan fácil criticar esto", señala el periodista, que insiste en que lo de Ayuso "es indefendible porque no lo ha hecho nadie": "En un momento en el que se normaliza como que le president de la Generalitat ha vuelto a todos los actos nacionales, de repente tenemos una revuelta institucional de la presidenta madrileña", reflexiona Cué, que destaca que todos los partidos dicen que "es un error de libro" la decisión de Ayuso.