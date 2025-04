Carlos Cué, tras las nuevas protestas contra Mazón: "Alucino con que el PP se permita el lujo de celebrar el Congreso del PP europeo en Valencia

Carlos Mazón ha sido de nuevo abucheado, esta vez por varios estudiantes y personas del sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, a su llegada a la Universidad de Valencia, tal como podemos ver en la imagen de este vídeo. El president ha entrado en el recinto a toda velocidad entre medidas de seguridad, ya que dicha manifestación estaba prevista que pudiera producirse, por lo que han tomado algunas medidas, como vallar el edificio.

"Una semana más, Mazón sigue como president de la Generalitat Valenciana y sigue siendo un problema creciente para el PP", afirma Carlos Cué, periodista de El País: "Alucino con que el PP se vaya a permitir el lujo de celebrar el Congreso del PP europeo en Valencia porque evidentemente, (las protestas) se van a suceder y serán, incluso, más grandes, porque se saben las fechas, el lugar...".

Igualmente, cree que el Congreso se organizará con seguridad para que estén muy lejos, pero "va a ser imposible que no haya una enorme protesta, y seguramente algún líder del PP europeo (que ya veremos quién va y quién no va, en principio iban a ir todos) porque el papelón de tener una cumbre en un ambiente social así... Feijóo no ha sido capaz de resolverlo y no creo que vaya a hacerlo ya antes de que se celebre el Congreso", finaliza Cué. En el vídeo podemos ver todos los detalles de su intervención.