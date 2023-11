El periodista de El País Carlos E. Cúe asegura contundente que España no es una dictadura y por ello, entre otras cosas, esta ley de amnistía se va a discutir durante meses, de hecho, Francina Armengol ha asegurado que "lo vamos a hacer todo como siempre". Quiere decir que va a haber un proceso normal, "que la ley se va a discutir durante meses", insiste el experto.

"Este domingo, 12 de noviembre, he oído en todas las manifestaciones de España (las convocadas por PP y Vox, así como también lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso) que España es una dictadura y una dictadura no hace procesos reglados, no está seis meses discutiendo una ley, no permite como todas las democracias que la oposición la discute y la lleve en los tribunales (...) Eso no lo hace las dictaduras sino las democracias", afirma el periodista.

"Y dado lo que ha pasado este domingo, hay que decirlo", asegura el periodista.