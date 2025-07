Carlos Cué, sobre una cuestión de confianza: "Si cualquiera de los socios la pide, es muy difícil que Sánchez diga que no, pero nadie por ahora se lo ha pedido"

Apenas dos días después de la celebración del Comité Federal del PSOE, donde hubo casi unanimidad en apoyar a Pedro Sánchez, el periodista de El País, Carlos Cué, analiza la actitud de los socios de cara a la comparecencia del presidente del Gobierno sobre el caso Koldo-Ábalos-Cerdán de este miércoles, 9 de julio, en el Congreso de los Diputados.

Los socios, de momento, informa el periodista, no han pedido que Sánchez se someta a una cuestión de confianza: "En el momento en que, por ejemplo, el PNV pidiera la cuestión de confianza, Sánchez no tiene más remedio que decir que sí. Si cualquier socio, el miércoles [en la comparecencia] le pide una cuestión de confianza, es muy difícil que Sánchez diga que no. Pero, por ahora, no lo han pedido, y Sánchez se ha reunido con casi todos los grupos", explica.

Así, añade: "Si cualquier socio empieza realmente a plantearle esa cuestión de confianza, la situación cambia, pero no lo parece. Sánchez está argumentando que él no necesita esa cuestión de confianza porque los socios no se lo están pidiendo y él tiene el apoyo de la mayoría y, por ende, no necesita confirmar ese apoyo".

Ahora bien, según indica Cué, "si hay varios socios que se la piden, el argumento se cae. Ahora Sánchez está en manos de sus socios". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.