Carlos Cué, sobre el aumento del gasto militar en España: "Es un debate que a la izquierda le incomoda muchísimo, pero no auguro una ruptura del Gobierno por esto"

Después de que los 27 Estados miembros de la Unión Europea aprobaran el 6 de marzo un programa de rearme sin precedentes —800.000 millones de euros en cuatro años para hacer frente a la "amenaza de Rusia"—, Pedro Sánchez no tardó en expresar públicamente su respaldo. El presidente del Gobierno reafirmó su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029.

Una postura que generó de inmediato reacciones dentro de la coalición de Sumar. Una de las primeras voces en pronunciarse fue la del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien anunció su oposición frontal a cualquier aumento del gasto militar.

El debate sobre la inversión en defensa supone un "dilema de libro para la izquierda", según el periodista Carlos Cue. En este sentido, recuerda que Izquierda Unida nació en 1986 en un contexto de fuerte oposición a la entrada de España en la OTAN. Y señala: "A la izquierda europea le complica muchísimo su discurso histórico el tema del gasto en defensa".

Sin embargo, Cue matiza que esto no significa que no se pueda alcanzar un mínimo consenso que, sin necesidad de una votación, permita un incremento del gasto mediante distintas partidas. "Es un debate que incomoda mucho a la izquierda, pero no auguro una ruptura del Gobierno por ello", afirma.

"Creo que seguirán resolviéndolo sin necesidad de someterlo a votación en el Congreso", concluye.